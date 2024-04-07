Tosya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 37 ACA 503 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerler çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU