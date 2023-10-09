Tosya'da Ev ve Otomobilden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
3. Sayfa Haberleri
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ev ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin aynı zamanda yaralanmalı bir kazaya karıştığı ve Ankara'da hastaneye sevk edildiği belirtildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürüldü ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ev ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
Tosya'da ev ve otomobilden hırsız yapıldığı ihbarının ardından polis harekete geçti.
Şüpheli B.E'nin şikayete konu olan araçla yaralanmalı kazaya karıştığı ve Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Ankara'da yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürüldü.
B.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.