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Tosya'da Ev ve Otomobilden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ev ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin aynı zamanda yaralanmalı bir kazaya karıştığı ve Ankara'da hastaneye sevk edildiği belirtildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürüldü ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.