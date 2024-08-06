Tosya'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kalfa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K.K. isimli vatandaşa ait tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İçerisinde eşyaların bulunduğu ve kimsenin yaşamadığı öğrenilen evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KASTAMONU