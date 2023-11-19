Tosya'da çatıda tehlikeli yürüyüş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaşın çatıda tehlikeli bir şekilde yürümesi yürekleri ağza getirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaşın çatıda tehlikeli bir şekilde yürümesi yürekleri ağza getirdi.

Olay, Tosya Dilküşah Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi Aşağı Pınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde orta yaşlarda bir kişi çatıya çıkarak, tehlikeli bir şekilde çatıda yürüdü ve bacanın üstündeki kiremitleri temizledi. Olaya şahit olan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, şahsın hiçbir tedbir almadan 4 katlı apartmanın çatısında yürümesi yürekleri ağza getirdi.

Kiremitler üzerinde düz olmayan bir zeminde yürüyen vatandaşın o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. - KASTAMONU