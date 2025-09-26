Tosya’da Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Sanığa 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla vurarak öldüren sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Nisan 2025 tarihinde Tosya ilçesi Hacıpir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan Hakan K. ile arkadaşı Mustafa Bırtlak arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Hakan K. ile Mustafa Bırtlak, bir süre sonra telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan Hakan K. ile Mustafa Bırtlak birbirlerine silahlarla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mustafa Bırtlak, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Hakan K. tutuklandı. Hakan K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan açılan davada karar verildi. Karar öncesinde mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Hakan K.'nin cinayeti tahrik altında işlediğini belirterek ilgili suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından konuşan Mustafa Bırtlak babası ile annesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık Hakan K. ise mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Sanık Hakan K.'nin avukatı ise, "Maktul Mustafa'nın olay günü müvekkilime karşı silahla tehdit suçunu işlediği, ancak ölmüş olması dolayısı ile kovuşturma olanağının olmadığı belirtilmiştir. Dolayısı ile bu yaşanmamış bir olay değildir. Maddi delilleri vardır. Bundan sonra da olay anında maktulün silahının bulunduğu, hatta namluya mermi sürüldüğü tanık tarafından beyan edilmiştir. Maktulün sürekli eli belinde olduğu kamera kayıtlarında görüldüğünden olay anında müvekkilin eylemi meşru müdafaadır. Sonuç itibari ile müvekkilin kastının öldürmeye yenilik olmadığının anlaşılmasında, suç vasfının buna göre değiştirilmesini ve müvekkilimizin kastının burada ne olduğundan öte, o anki hal ve şartlara göre meşru müdafaa bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Son savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Hakan K.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezasının 16 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine karar verdi. - KASTAMONU