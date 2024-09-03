Tosya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın en üst katındadaki evde yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki aile dışarı çıkarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU