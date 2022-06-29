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Torununa araba çarpan kadın fenalaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Torununa araba çarpan kadın fenalaştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir anda yola çıkan küçük yaştaki çocuğa araba çarptı, torunun çarpıldığını gören anneannesi ise olay yerinde fenalık geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir anda yola çıkan küçük yaştaki çocuğa araba çarptı, torunun çarpıldığını gören anneannesi ise olay yerinde fenalık geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Batı gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.K. idaresindeki 09 AG 343 plakalı ticari otomobil, seyir halindeyken bir anda yola atlayan küçük yaştaki çocuğa çarptı. Aracın çarptığı çocuk yere düşerken, torununa araba çarptığını gören yaşlı kadın ise bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Meydana gelen kaza hafif bir şekilde atlatılırken, kazada yaralanan olmadı. Yaşlı kadının fenalaştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını ve küçük çocuğu ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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