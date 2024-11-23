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Torun tarafından bıçaklanan dede hayatını kaybetti

Torun tarafından bıçaklanan dede hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde torunu tarafından bıçaklanan 73 yaşındaki dede Kemal Kızılarslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında torun İbrahim İ. kendini apartmana kilitleyerek polisle çatışmaya girdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde torunu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan dede, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal Kızılarslan'ı (73) ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddetti. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı dede, zorlukla evden dışarıya çıkarken, torun kendini apartmana kilitledi. Ağır yaralanan dede, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendini apartmana kilitleyen öfkeli torun, elindeki bıçakla kendini de yaraladı. Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için çalışma başlattı. Şüpheli, 1 saat süren yoğun ikna sonucu teslim oldu. Yakalanan şahıs da ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Dedemle tartıştık. Bende o anda sinirlendim. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kemal Kızılarslan'ın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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