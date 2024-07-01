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Torbalı'daki Patlama Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlama sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başladı. İncelemeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, AFAD ve jandarma ekipleri yapıyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başladı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45'te patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı olduğu tespit edilen çok sayıda vatandaş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik kamerasına da yansıyan patlamada yaralı sayısı 63'ü, hayatını kaybedenlerin ise sayısı ise 5'e çıkmıştı. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği öğrenilirken, kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda bulundukları Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen yakınları tarafından ifade edildi. Restoranda bulunan sanayi tipi tüplere ve iş yerindeki ocağa incelenmek üzere jandarma tarafından el konulduğu öğrenildi.

2 gözaltı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sanayi tüpünü değiştirdiği öne sürülen tüpçü M.K. dün gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan işletme sahibi G.K. de Menderes ilçesinde gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede incelemeler yapılarak zarar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından da bölgedeki çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İklim Değişikliği Jandarma Torbalı İzmir AFAD 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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