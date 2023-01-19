Torbacılıktan yakalanan dayı-yeğen için 15 yıl hapis istendi

Kocaeli'de bir akaryakıt istasyonunda dayı-yeğenin aracından inen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Şahsın uyuşturucuyu ikiliden aldığını söylemesi üzerine dayı-yeğen tutuklandı. İlk kez hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler için savcı mütalaasında uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezası talep etti.

Olay, 2022 yılı Temmuz ayında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri C.G. ile H.A. isimli dayı-yeğeni teknik ve fiziki takibe aldı. İzmit'te, M.H. isimli şahıs ile buluşan dayı-yeğen, dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince gözaltına alındı. Buluştukları M.H. isimli şahsın üzerinden ise bir miktar kokain ele geçirildi. Şahsın, uyuşturucuyu C.G. ve H.A.'dan aldığını söylemesi üzerinde iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 aylık tutukluk süreçlerinin ardından C.G. ve H.A. isimli iki şüpheli Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Olay günü ablasının mezuniyetine gittiğini ifade eden tutuklu sanık H.A., "Sonra eve geri döndük. Ardından dayım C.G. ile onun alacağını almak için İzmit'e gittik. Dayım 2 bin 500 TL alacağını aldı ve oradan ayrıldık. Sonrasında petrolde yanımıza polisler geldi. Bizi gözaltına aldılar. Neden alındığımızı anlamadım bile. Ben kargo dağıtım elemanıyım böyle işlerle alakam yok" diye konuştu.

"Bana bir şans daha verin bırakıp kurtulacağım"

Ardından söz alan tutuklu sanık dayı C.G. ise, "Mezuniyet için Kocaeli bölgesine geldim. Ben elektrik işi yapıyorum. M.H.'den bin 900 TL alacağım vardı. Yaklaşık bir senedir tanıyorum. Alacağım için yanına gittim o da bana havale yaptı. Ben aklınıza gelebilecek her türlü uyuşturucuyu kullanıyorum. Ancak benim ticaretiyle bir alakam yok. Sadece kullanıcıydım bu olayda bana bir ders oldu, bana bir şans daha verin bırakıp kurtulacağım" şeklinde konuştu.

"Bu ifadeyi bana polis verdirtti"

Polis ifadesinde uyuşturucu için C.G. ile buluştuğunu arabanın torpidosundan kokain maddesini H.A.'nın verdiğini söyleyen tanık M.H., "Beni gözaltına alan polisler Gebze Emniyetinde bir müdüre götürdüler. Burada bana H.A. ve C.G.'nin hakkımda uyuşturucu satışı yaptığım yönünde ifade verdiklerini söylediler. Polisler bana, 'Kimin ne olduğunu biliyoruz, sen bunların sattığını söyle elini kolunu sallayarak çık' dedi" ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine savcı M.H.'ye, önce yalancı şahitliğin suç olduğunu hatırlatıp sonrasında ifadesi alınırken yanında avukatının olup olmadığını sordu. M.H. de, "Bu konuşma esnasında yanımda yoktu ama ifadem alınırken yanımda vardı" diye konuştu.

"Sokağa dağıtırız derken esnafa da satarız dedik"

S.C. isimli kişi ile aralarında geçen mesajlaşmada şüphelenilen hususların kendisine sorulması üzerine cevap veren sanık H.A., "Yurtdışından toplu getiriyorduk. Eşya dediğimiz şey kameradır. Sokağa dağıtırız derken esnafa da satarız dedik. Toplu alacağımız için uygun oluyordu. Gemiyle geliyordu zaten" şeklinde konuştu.

"Bazen bana yardıma geliyordu"

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan S.C., H.A.'yı çocukluktan beri tanıdığını belirterek, "Aynı mahallede büyüdük. Ben elektrik işi yapıyorum. H.A. bana bazen yardıma geliyordu. Dayısını sadece dayısı olarak biliyorum yanında görmüşlüğüm vardır" diyerek kendisine mesajlar hakkında sorulan soruya H.A. ile aynı cevapları verdi.

Savcı mütalaa verdi

İfadelerin ve tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasında dayı C.G. ve H.A.'ya uyuşturucu ticareti sebebiyle 15 yıla kadar hapis cezası talep ederken tanık M.H. hakkında yalancı şahitlik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Sanıklar mütalaayı kabul etmezken savunma için duruşma ileri bir tarihe ertelendi - KOCAELİ