İstanbul'da yapılan operasyonda yakalanan 104 şüphelinin uyuşturucu ticaretinde şifreli diyaloglar kullandığı ortaya çıktı. Operasyonda ayrıca bazı torbacıların motosikletle uyuşturucu servisi yaptığı tespit edildi.

Torbacıların 'müşteri' saydıkları kişilerle şifreli konuşmaları polise takıldı

104 şüphelinin yakalandığı yakalandığı operasyondan çarpıcı detaylar: Uyuşturucu ticaretinde şifreli diyaloglar

Torbacılarının bazılarının uyuşturucu servisini motosiklet ile yaptıkları tespit edildi

İSTANBUL - İstanbul'da sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik dün yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurusu yapılan ve 104 şüphelinin yakalandığı operasyonda, torbacıların bazılarının motosikletle uyuşturucu servisi yaptığı tespit edildi.

Operasyon, önceki gün İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik gerçekleştirilmiş, çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda yakalanması hedeflenen 104 şüphelinin tümü gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından duyurulan operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Yüzün üzerinde torbacı ve sokak satıcısı zehir tacirinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo 602 kilo sentetik kannabinoid, 135 gram skunk, 59 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 755 gram sentetik ecza, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 50 mermi, 2 kuru sıkı tabanca ve 50 bin lira para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinde şifreli diyaloglar

Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu tüccarlarının, narkotik madde pazarladıkları kişilerle şifreli mesajlaşmalar ve görüşmeler yaptıkları ortaya çıktı. Yapılan takiplerde, uyuşturucu isteyen bazı bağımlıların, "4 kasa domates gönderir misin?", "5.5 metre kumaş ayarlar mısın?", "Yemek yemeğe yanına geleceğim", "Eşofmanla ayakkabımı hazırladın mı?" gibi ifadeler kullandıkları saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının da motosikletle uyuşturucu dağıtımı yaptıkları anlaşıldı. Yakalanan 104 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.