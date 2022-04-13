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Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı Samsun'da narkotik polisinin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2,49 gram metamfetamin maddesi, 0,23 gram bonzai, 0.90 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, B.U.ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.U. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Narkotik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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