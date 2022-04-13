Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde il genelinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. İl genelinde gerçekleşen çalışmalarda, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 3 şüpheli yakalandı. Şahıslarda yapılan aramalarda; 93,22 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Çalışmalarda gözaltına alınan M.A.G., S.H. ve B.E. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title