Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler

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Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Torbacı operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak Tepebaşı İlçesi'nde çalışma yapıldı. Çalışmalarda 2 kişi yakalanırken, 24,91 gram gelen metamfetamin, 44 sentetik ecza hap, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kartuş ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan B.E., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yakalanan M.A.P. isimli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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