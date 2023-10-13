Torbacı operasyonunda 40 kişi adliyeye sevk edildi

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; sokak satıcıları ve torbacılara yönelik helikopter ve drone destekli yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 82 kişiden 40'ı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 42 kişiye de ise 'uyuşturucu madde kullanımı' suçundan işlem yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcıları' ile mücadelenin etkinleştirilerek huzur ve güven ortamının kesintisiz olarak sağlanması hedefiyle çok yönlü çalışma yaptı. İl merkezi, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu ve Acıgöl ilçeleri ile beldelerde olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İl merkezi, Avanos, Derinkuyu, Acıgöl ilçeleri ile Niğde'de toplam 86 adrese 340 personel, özel harekat timi, helikopter, drone ve detektör köpeklerinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 329,759 gram uyuşturucu madde, 233 adet hap, 3 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ile 119 adet fişek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 82 kişi yakalanırken, bunlardan 42'si 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. 40 şüpheliye ise 'uyuşturucu madde kullanımı' suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 40 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.