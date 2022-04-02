Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı - Haberler

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Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 kişi üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 kişi üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi Erenler mahallesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan M.L., İ.P., isimli şahısların üzerinde yaptığı aramada 6 fişek halinde satışa hazır toplam 11.15 gram metamfetamin ve hassas terazi ile geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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