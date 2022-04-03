Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis operasyonunda üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis operasyonunda üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi Erenler mahallesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan Mustafa L. ve İhsan P., isimli şahısların üzerinde yaptığı aramada 6 fişek halinde satışa hazır toplam 11.15 gram metamfetamin ve hassas terazi ile geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title