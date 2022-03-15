Torbacı diye gözaltına alındılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

ADANA - Adana'da polisin torbacılık yaptığını öne sürerek gözaltına aldığı 5 zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 4 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, 11 Mart'ta öğle saatlerinde belirlenen 5 ayrı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyonda Yılmaz K.'nin Seyhan ilçesi, Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Kapısı kırılan eve giren ekipler, narkotik köpek Barbara ile arama yaptı. Torbacıların, evin dam kısmını tel örgülerle çevirdiği ve 2 pitbull cinsi köpekle koruduğu görüldü. Pitbullar, kontrol altına alındıktan sonra narkotik köpeği Barbara'nın tepki verdiği noktalarda yapılan detaylı aramalarda 24,90 gram bonzai ele geçirildi. Evdeki şüpheli Orhan Y., "Uyuşturucular benim değil" diyerek ağladı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü. Ayrıca Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz K.'nin oturduğu müstakil evin karşısındaki metruk binaya bağladığı 2 pitbull cinsi köpeğine el koydu. Yılmaz K. ile Orhan Y., köpeklerin kendilerine ait olmadığını, sokakta bulduklarını ve mahalleliye zarar vermemesi için metruk binaya bağladıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K. ve Orhan Y. ile birlikte diğer 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.