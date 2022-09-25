Toprak yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Toprak yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Sivas'ta özel bir firmaya ait toprak yüklü kamyon devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Sivas'ta özel bir firmaya ait toprak yüklü kamyon devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan karayolu organize sanayi bölgesinde... Toprak yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Sivas'ta özel bir firmaya ait toprak yüklü kamyon devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı SİVAS - Sivas'ta özel bir firmaya ait toprak yüklü kamyon devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan karayolu organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 TL 133 plakalı Mercedes marka kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan Erzincan Sivas 3. Sayfa Haberler

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