Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden ve ölmeden yaklaşık 18 saat önce sosyal medya hesabından "Her nefis ölümü tadacaktır" şeklinde paylaşım yapan işçi Ali Candan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden ve ölmeden yaklaşık 18 saat önce sosyal medya hesabından "Her nefis ölümü tadacaktır" şeklinde paylaşım yapan işçi Ali Candan, son yolculuğuna uğurlandı.

Candan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı görev yaptığı Kütahya Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğü'ne getirildi.

42 yaşındaki iki çocuk babası Candan için 8 yıldır görev yaptığı Makine İkmal Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özgeçmişin okunan Candan için dua edildi, helallik alındı. Törene Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Ali Candan'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, "Ali Candan'ın 8 yıl içinde aidiyet duygusu içeresinde çalışmıştır. Kendisinin görev şehididir. Kütahya Belediyesi olarak Ali Candan'ın emaneti emanetimizdir. Candan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Candan, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldığını cenaze namazının ardandan Aslanapa ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde toprağa verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Belediyesi Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title