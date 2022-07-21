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Toprak altında kalan işçiyi ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Toprak altında kalan işçiyi ekipler kurtardı

Bartın'ın Akıncılar köyünde toprak altında kalarak sıkışan işçiyi ekipler kurtardı.

Bartın'ın Akıncılar köyünde toprak altında kalarak sıkışan işçiyi ekipler kurtardı.

Edinilen bilgilere göre Bartın'ın Akıncılar köyünde meydana gelen olayda Yaşar Ay isimli işçi kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kaldı.

Toprak altında kalarak sıkışan işçiyi kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.

AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi ile Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan işçi 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akıncılar Bartın 3. Sayfa Haberler

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