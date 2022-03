Toprağa gömülü bulunan ceset olayında 2 tutuklama

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde bulunan cesedin kimliği yapılan DNA testi sonucu belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri geçtiğimiz 19 Ekim 2021'de Osman Gönk'ün oğlu İsmail Gönk'ten aldığı kan örneği ile bulunan insan kemiklerini DNA eşleştirmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Yapılan incelemede insan kemiklerinin kayıp Osman Gönk'e ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine operasyon yapan jandarma ekipleri şüpheli Hilmi Ç. ile dayıları İbrahim C. (61), Mustafa C. (48), Ramazan K. (30), Hanife İ. ve eşi Doğan İ.'yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından baskın yapılan adreslerde yapılan aramada ise tabanca, 9 mermi ile 3 cep telefonuna el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Hilmi Ç. ile Mustafa C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Öte yandan, Fethibey kasabasında 9 Temmuz gece saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Osman Gönk'e ait olduğu yapılan DNA testi ile tespit edilen ceset M.F., isimli çoban tarafından merkeze bağlı Burhaniye köyünde 18 Ekim 2021'de bulunmuştu.