Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı Antalya'da kişiyi hürriyetinde yoksun kılma, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından toplamda 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Toplam 32 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'da kişiyi hürriyetinde yoksun kılma, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından toplamda 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri firari olarak aranan H.T. ve K.O.'yu yakaladı. K.O.'nun yapılan Genel Bilgi Toplama sorgusunda toplam 17 dosyadan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından, toplam 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ayrıca H.T.'nin sorgusunda toplam 2 dosyadan hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 2 şahıs işlemlerinin ardından Alanya L Tipi cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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