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Topkapı'da Tramvay Kazası: Raylarda Sıkışan Kişi Kurtarılmaya Çalışılıyor

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İstanbul Topkapı'da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Çarpma sonucu raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.

İstanbul Topkapı'da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Çarpma sonucu raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Ulaşım Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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