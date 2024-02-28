Topkapı'da Tramvay Kazası: Raylarda Sıkışan Kişi Kurtarılmaya Çalışılıyor

İstanbul Topkapı'da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Çarpma sonucu raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. - İSTANBUL