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Top oynayan gençlere bıçakla saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Top oynayan gençlere bıçakla saldırdı

Erzurum'da parkta top oynayan gençlerle yoldan geçen şahıslar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Erzurum'da parkta top oynayan gençlerle yoldan geçen şahıslar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgana bir kişi bıçakla yaralanırken olaya karışan grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Üniversite kavşağında bulunan mesire alanında top oynayan gençler ile yoldan geçen ve alkollü olduğu iddia edilen 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri bıçakla gençlere saldırdı. Bu sırada D.B. göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgada kullanılan bıçağı kaçarken ağacın altına atan şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis ağaç altındaki bıçağı alarak olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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