Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Tonlarca mıcırın altında kalarak hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tonlarca mıcırın altında kalarak hayatını kaybetti Sivas'ta üzerine dökülen tonlarca mıcırın altında kalan kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tonlarca mıcırın altında kalarak hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta üzerine dökülen tonlarca mıcırın altında kalan kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilginç kaza Sivas'ta Danışmentgazi Mahallesinde bulunan bir çimento fabrikasında gerçekleşti. Arkadaşları İsmet Göktaş isimli kamyon şoförünün kamyonunun başında olmadığını görünce onu aramaya başladı. Göktaş bulunamayınca güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Kamera görüntüleri izlendiğini korkunç olay fark edildi. Görüntülerde mıcır yüklü kamyonun damperinin kaldırılmasına rağmen kasanının kapağının açılmadığı, Göktaş'ın kapağı açmasıyla tonlarca mıcırın üzerine döküldüğü görüldü. Durumun fark edilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Mıcırın içerisinde yapılan aramada Göktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas Seçim Sonuçları
Sivas Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sivas Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title