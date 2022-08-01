Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı - Haberler

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Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı

Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca kekik yola döküldü.

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Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca kekik yola döküldü.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan-Bozalan karayolu üzerinde seyir halinde olan ve kekik taşıyan A.Ç. idaresindeki 20 YU 593 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu virajı almayarak devrildi. Kazada kamyon hurdaya dönerken, tonlarca kekik ise çuval çuval yola ve yol kenarındaki tarlaya döküldü.

Kekik dolu çuvallar başka kamyona yüklendi

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, olay yerine çağrılan başka bir kamyona yüklenen çuvalların yüklenmesi ve devrilen kamyon ise vinç çekici yardımı çekilmesiyle açıldı. Kaza sonrası kamyonda maddi hasar oluştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Denizli 3. Sayfa Haberler

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