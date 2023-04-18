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Tonlarca ağırlığındaki kaya yola yuvarlandı

Tonlarca ağırlığındaki kaya yola yuvarlandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçtan yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçtan yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Olay, ilçeye bağlı Sorgun Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yola yamaçtan yaklaşık 5 tonluk bir kaya parçası yuvarlandı. Kaya yolun bir şeridini trafiğe kapattı. İhbar üzerine belediye ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yakınlardaki bir işletmeye ait iş makinasıyla kayanın kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sorgun Mahallesi Mersin 3. Sayfa Haberler

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