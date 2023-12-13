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Tonhavi Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sorkunlu köyü Tonhavi Yaylası'nda mahsur kalan iki kişi, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sorkunlu köyü Tonhavi Yaylası'nda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinden Tonhavi Yaylası'na giderken mahsur kalan 2 kişi Bayburt İl Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 61 AFD 158 plakalı kamyonet ile seyir halinde olan C.A. ve S.N. isimli şahıslar, karlı ve buzlu zeminde ilerlemekte zorlandı. Kara saplanan araçları ile mahsur kalan şahıslar, 112'ye ulaşarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, aracı saplandığı yerden kurtararak donma tehlikesi geçiren şahısları Aydıntepe ilçesine ulaştırdı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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