Son dakika haberleri... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de tomruk çektiği sırada devrilen traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Erturan ormanlık alandan tomruk çektiği esnada traktörü devrildi. İsmet Erturan, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen traktörün altından çıkarılan Erturan, sağlık ekiplerine teslim edildi. İsmet Erturan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erturan'ın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ