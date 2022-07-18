Tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de kesilen ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de kesilen ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yığılca ilçesi Hacı Yeri Kurtkayası mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kesilen ağacın devrilmesi sonucunda Cevdet Yüksel (48) ağacın altında kaldı. Bölgeye kurtarma ve ambulans ekipleri gönderildi. Ağacın altından çıkartılan Cevdet Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa