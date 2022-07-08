Tombala baskınında 41 kişiye ceza yazıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen tombala operasyonunda 41 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kumar, tombala önleme faaliyeti çerçevesinde operasyon düzenlendi. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir işletmeye yapılan operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 41 şahsa toplam 74 bin 579 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler, operasyon sonrasında tombala makinesi, çekiliş topları ve tombala kartları ele geçirdi.

Operasyonda, işletme sahibi İ.S. "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan gözaltına alındığı, işyeri içerisinde bulunan F.T. isimli şahsın ise "Mühür Bozma" suçundan arandığı öğrenildi.