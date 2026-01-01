Tomarza'da yangın

Tomarza'nın Şiraz mahallesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde iddiaya göre bacadan çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ