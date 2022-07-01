TOMA bu defa yanan araca müdahale etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOMA bu defa yanan araca müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
TOMA bu defa yanan araca müdahale etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken yanmaya başlayan araca Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TOMA müdahale ederek söndürdü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken yanmaya başlayan araca Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TOMA müdahale ederek söndürdü.

Toplumsal olayların yanında son iki yıldır orman yangınlarında da önemli bir görev üstlenen TOMA'lar bu defa yanan araca müdahale etti. Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyreden Ümit Tuna idaresindeki 35 DE 1285 plakalı araç yanmaya başladı.

Olay mahalline geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri yolu trafik akışına durdurdu. Bölgeye yakın TOMA aracı tersten alınarak yanan araca su sıkıldı. TOMA'nın ve trafik ekiplerinin erken müdahalesi ile araç tamamen yanmadan söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title