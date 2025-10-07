Tokyo'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların 2'nci yıl dönümü protesto edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmasının üzerinden 2 yıl geçti. Japonya'nın başkenti Tokyo, saldırıların 2'nci yıl dönümünde kitlesel bir İsrail protestosuna sahne oldu. Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek isteyen yüzlerce kişi, Birleşmiş Milletler Üniversitesi önünde toplanarak, Shibuya İstasyonu çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi. "Nehirden denize özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Kıtlığa son", Özgür Gazze" ve "Katliama son" gibi sloganlar atan katılımcılar, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya, dünya genelindeki hükümetleri ise soykırıma karşı harekete geçmeye ve İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Japonya'nın Filistin'i tanımama kararına tepki

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için gösteriye katılan Japon vatandaşı Takamori Hirayama, Japonya hükümetinin İsrail'den saldırı dronları almaya çalıştığını belirterek, "Aynı zamanda Japonya Ulusal Meclisi hala bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacaklarını tartışıyor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin Gazze'de soykırım yürüten İsrail ile suç ortaklığı anlamına geldiğini ifade eden Hirayama, "İnsanlara bunu durdurmaları gerektiğini söylemek için buradayım" şeklinde konuştu.

"Tüm hükümetler İsrail'i izole etmeli"

Japonya'da yaşayan İskoçya vatandaşı Caron Gold ise, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını başlattığı 7 Ekim'in yıldönümü olması nedeniyle bu kitlesel protesto gösterisine katıldığını belirterek, Sesimizi yükseltip acil ateşkes talebinde bulunmak, devam eden soykırım ve Filistinlilere yönelik etnik temizliğin sona ermesini istemek, hayatını kaybedenler ve yerinden edilenler için adaleti sağlamak için buradayız" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ülkelerine İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yapan Gold, "Tüm hükümetlerin, uluslararası hukuka bağlı kalmasını, bu soykırımla mücadele konusunda acil önlemler almasını ve İsrail'i diplomatik, politik ve ekonomik olarak izole etmesini istiyoruz" dedi.

"İşgal ve soykırım son bulmalı"

Japonya'da yaşayan Filistinli Hanin Siam da, dünyanın canlı olarak tanıklık ettiği İsrail soykırımının 2'nci yıldönümü olması nedeniyle bu protesto gösterisinde buluştuklarını söyledi. Son yıllarda gündeme gelen soykırım dışında, İsrail işgalinin 77 yıldan uzun süredir devam ettiğine dikkat çeken Siam, "Benim ve burada olan herkesin mesajı şu: Bu son bulmalı" diye konuştu.

İnsan olan herkesin Gazze'de yaşanan kabusu sona erdirme konusunda ahlaki bir sorumluluğunun bulunduğunun altını çizen Siam, "Bu yüzden, birçok insan soykırımı durdurmak, işgali sonlandırmak ve Filistin'in özgürlüğünü talep etmek için burada, Shibuya'da toplandı" ifadelerini kullandı.

Japonya hükümetine İsrail'e yaptırım uygulama, Japon şirketlere ise İsrail ile ticarete son verme çağrısı yapan Siam, "Bugün burada olmak bizim görevimiz. ve protesto yürüyüşünden çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ailemiz, arkadaşlarımız, çevremizdeki herkesi harekete geçirmek ve bu kabusu sona erdirmek için, İsrail'i boykot etmemiz, yaptırım uygulamamız, yalnızlaştırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. - TOKYO