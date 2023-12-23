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Tokatlı şehidin sosyal medya profilinde bulunan yazı dikkat çekti

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) sosyal medya profilinde yazan yazı dikkat çekti.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) sosyal medya profilinde yazan yazı dikkat çekti.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, geçtiğimiz gün şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncü çocuğu olan Karaca'nın şehadet haberini gece saatlerinde baba ocağına ulaşmıştı. Şehidin cenazesi yarın Ormandibi köyünde toprağa verileceği öğrenilirken Şehit Karaca'nın sosyal medyadaki profilinde ki yazı dikkat çekti. Şehidin sosyal medya profilinde "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" şeklinde yazdığı görüldü - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Piyade Irak Terör 3.Sayfa Haberler

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