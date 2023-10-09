Tokat Valiliği'nden "Ömer Halisdemir Caddesi" konusunda açıklama

Tokat Valiliği"Ömer Halisdemir Caddesi" hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Belediye meclisinin oy kararıyla "Ömer Halisdemir Caddesi" üzerinde isim değişikliği yapılmak istendi. Tokat Valiliği alınan kararı iptal etti. Tokat valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Şehit Ömer Halisdemir'in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler" başlıklı haberlerin yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sulusaray Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı gündeminin 4. Maddesinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek Belediye Meclisi'nce oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ancak Belediye Meclis gündeminin 4. Maddesinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı Valilik Makamının 07.10.2023 ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - TOKAT