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Tokat'taki deprem Kayseri'yi de salladı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Kayseri'de vatandaşlar güvenli alanlara geçmeye çalıştı.

Tokat'taki deprem Kayseri'yi de salladı

KAYSERİ - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kayseri'den de hissedildi. Kayseri'de vatandaşlar ikametlerini ve dükkanlarını boşaltarak, güvenli alanlara geçmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sulusaray Kayseri Deprem Tokat Deprem Doğal Afet 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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