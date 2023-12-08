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Tokat'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Tokat'tın Niksar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bogazbaşı Mahallesi, D.100 karayolu Dönekse mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Benzin istasyonundan çıkıp Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hikmet Güçlü isimli şahıs, seyir halindeki aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen Güçlü'nün cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niksar Tokat Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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