Tokat'ta Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde çıkan yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Beşdere köyünde gündüz saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - TOKAT