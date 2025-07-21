Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
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Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Çayköy'de çıkan yangında, bir ev ve iki ahırda büyük hasar meydana geldi. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pazar ilçesine bağlı Çayköy'de çıktı. İddiaya göre, Aslan Candan'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın bitişiğindeki 2 ahıra da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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