Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Çayköy'de çıkan yangında, bir ev ve iki ahırda büyük hasar meydana geldi. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Pazar ilçesine bağlı Çayköy'de çıktı. İddiaya göre, Aslan Candan'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın bitişiğindeki 2 ahıra da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa