Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pazar ilçesine bağlı Çayköy'de çıktı. İddiaya göre, Aslan Candan'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın bitişiğindeki 2 ahıra da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. - TOKAT