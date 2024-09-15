Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Milyon Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon lira olan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Üç şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklandı.

Tokat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda peçeteye emdirilmiş piyasa değeri 6 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 milyon lira değerinde toplam 24.144 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai), 11 adet sentetik ecza hapı, 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. S.A., E.N. ve N.A. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık tokat Hukuk Suç

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 6'sı ağır 28 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 28 işçi yaralandı, 6'sının durumu ağır

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Polise uyuşturucuyla yakalandı! Zihinsel engelli kadının yaşadığı kabusu, ailesi açığa çıkardı

Zihinsel engelli kadının yaşadığı kabusu, ailesi açığa çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title