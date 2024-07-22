Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılı Temmuz ayında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 3 kilo 702 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 935 adet sentetik uyuşturucu hap, 27 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 12 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüpheli şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TOKAT