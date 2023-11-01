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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 3 bin 814 sentetik ecza hapı, 26,94 gram esrar, 5,88 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.