Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken 1 kişide gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 3,61 gram sentetik kannabinoid ve 20 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken 1 kişide gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl dışından Tokat'a uyuşturucu getireceği belirlenen M.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın çantasında yapılan aramada, 3,61 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddenin yaklaşık 1 kilo 800 gram bonzai üretiminde kullanılabileceği ve piyasa değerinin 630 bin TL olduğu belirtildi. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise M.D. isimli şahsın üzerinde 20 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Politika 3-sayfa Güncel tokat

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Leyla dizisi hangi gün? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi kanalda yayınlanıyor? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Eylül Meram, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title