Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Gözaltı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken 1 kişide gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl dışından Tokat'a uyuşturucu getireceği belirlenen M.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın çantasında yapılan aramada, 3,61 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddenin yaklaşık 1 kilo 800 gram bonzai üretiminde kullanılabileceği ve piyasa değerinin 630 bin TL olduğu belirtildi. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise M.D. isimli şahsın üzerinde 20 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - TOKAT