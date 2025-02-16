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Tokat'ta Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı

Tokat'ta Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı
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Tokat'ta meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil 400 metre uçurumdan yuvarlandı. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Tokat'ta otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 15.00 sularında Topcam yayla yolu Çamdere köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, U.Ç. idaresindeki 60 ACJ 801 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 400 metre uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atarak ters duran aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan A.Ç., S.Ç. ve U.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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