Tokat'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 10: 40 sıralarında Tokat ili Niksar İlçesi Mutluca Köyü yayla yolunda meydana geldi. İddiaya göre 60 ACJ 474 plakalı traktörün sürücüsü Mutluca Köyü Muhtarı Hıdır Çaka (61), yayla yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Muhtarın hayatını kaybettiği kazada yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT