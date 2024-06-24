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Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, Erzurum'dan İstanbul'a giden bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı ve yoldan çıktı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Niksar-Reşadiye arası Çakmak mevkiinde meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a giden F.D. idaresindeki 06 CYY 803 plakalı Hyundai markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp yoldan çıktı. Kazada sürücü ile araçta bulunan F.D. ve E.D. yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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