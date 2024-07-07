Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Niksar-Reşadiye arası Darıderesi mevkinde saat 17.30 sularında meydana geldi. A.G. (51) idaresindeki 57 FA 022 plakalı otomobil Reşadiye istikametinden Niksar istikametine seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Daha sonrasında olayı gören M.A. (50) idaresindeki 60 TA 636 plakalı otomobil yardım için durdu. Reşadiye istikametinden Niksar istikametine giden M.Ç.(46) idaresindeki 52 AAB 779 plakalı tır duramayarak her iki araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada A.G. (51) ağır yaralanırken M.Ç.(46) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 2 kişi Niksar ve Reşadiye devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT