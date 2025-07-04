Tokat'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kamyon devrildi. Kazada sürücü E.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bakımlı Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve yolun yağış nedeniyle kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde kamyon sürücüsü E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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